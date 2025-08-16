Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Birkenstock gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Birkenstock-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 49,78 USD nach.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 49,78 USD. Der Kurs der Birkenstock-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,57 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 49,75 USD. Zuletzt wechselten 18.458 Birkenstock-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.08.2024 auf bis zu 64,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Birkenstock-Aktie liegt somit 23,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,99 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Birkenstock-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Birkenstock am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Birkenstock 0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 720,34 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 522,32 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Von Analysten wird erwartet, dass Birkenstock im Jahr 2025 1,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

