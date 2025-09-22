Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag im Aufwind
Die Aktie von Birkenstock gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Birkenstock-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 46,94 USD nach oben.
Die Birkenstock-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 46,94 USD. Bei 47,30 USD erreichte die Birkenstock-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 46,82 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 17.642 Birkenstock-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2025 bei 62,66 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 40,99 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Birkenstock-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Birkenstock am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Birkenstock 720,34 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 607,98 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 EUR je Birkenstock-Aktie belaufen.
