Birkenstock Aktie News: Birkenstock tendiert am Nachmittag südwärts

Birkenstock im Fokus

25.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Birkenstock gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Birkenstock-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 53,17 USD.

Die Birkenstock-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 53,17 USD abwärts. Im Tief verlor die Birkenstock-Aktie bis auf 53,17 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,33 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.733 Birkenstock-Aktien.

Am 27.08.2024 markierte das Papier bei 64,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Birkenstock-Aktie derzeit noch 21,69 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (40,99 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,91 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Birkenstock-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Birkenstock am 14.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Birkenstock 0,41 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,91 Prozent auf 720,34 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 522,32 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Birkenstock-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,71 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

Analysen zu Birkenstock

DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
