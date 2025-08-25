DAX24.209 -0,3%ESt505.395 -0,9%Top 10 Crypto15,73 -0,8%Dow45.242 -0,1%Nas21.456 ±0,0%Bitcoin94.650 -0,2%Euro1,1657 +0,3%Öl67,60 -1,7%Gold3.383 +0,5%
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Kryptokurse am Dienstagnachmittag Kryptokurse am Dienstagnachmittag
Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste
Birkenstock Aktie News: Birkenstock gewinnt am Nachmittag an Fahrt

26.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Birkenstock gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Birkenstock konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 53,23 USD.

Um 15:46 Uhr stieg die Birkenstock-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 53,23 USD. Kurzfristig markierte die Birkenstock-Aktie bei 53,23 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 52,83 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.074 Birkenstock-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,70 USD. 21,55 Prozent Plus fehlen der Birkenstock-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 40,99 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR.

Am 14.08.2025 legte Birkenstock die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Birkenstock im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 720,34 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 522,32 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Birkenstock einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Birkenstock

DatumMeistgelesen
Analysen zu Birkenstock

DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

