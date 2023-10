Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Donnerstagvormittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Birkenstock. Das Papier von Birkenstock konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 1,0 Prozent auf 39,18 USD.

Die Birkenstock-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 39,18 USD. Die Birkenstock-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,23 USD an. Mit einem Wert von 39,23 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Birkenstock-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 200 Stück gehandelt.

Redaktion finanzen.net

