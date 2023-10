Birkenstock Aktie News: Birkenstock tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Zuletzt ging es für die Birkenstock-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 39,00 USD.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 39,00 USD. Die Birkenstock-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,00 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 39,20 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.315 Birkenstock-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Redaktion finanzen.net

