Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag höher

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Zuletzt stieg die Birkenstock-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 52,46 USD.

Im New York-Handel gewannen die Birkenstock-Papiere um 15:50 Uhr 0,6 Prozent. Die Birkenstock-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 52,77 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,35 USD. Der Tagesumsatz der Birkenstock-Aktie belief sich zuletzt auf 13.256 Aktien.

Am 29.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 62,69 USD. Gewinne von 19,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,99 USD ab. Abschläge von 21,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Birkenstock-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Birkenstock am 14.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Birkenstock ein EPS von 0,41 USD je Aktie vermeldet. Birkenstock hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 720,34 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 522,32 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

Birkenstock-Aktie dreht dennoch ins Minus: Birkenstock steigert Gewinn deutlich

Birkenstock-Aktie gesucht: Birkenstock schraubt Gewinn und Umsatz hoch

Birkenstock-Aktie trotz starken Zahlen tiefer: Birkenstock übertrifft bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen