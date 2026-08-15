Birla Cotsyn (India) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Birla Cotsyn (India) lud am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,790 INR je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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