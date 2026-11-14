Birla Cotsyn (India) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Birla Cotsyn (India) lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 INR. Im Vorjahresviertel waren -3,250 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 92,0 Millionen INR gegenüber 19,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net