Birla Cotsyn (India) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Birla Cotsyn (India) lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 INR. Im Vorjahresviertel waren -3,250 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 92,0 Millionen INR gegenüber 19,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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