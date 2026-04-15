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Bis 30. September 2026

Gerresheimer-Aktie hebt ab: Kreditgeber gewähren Fristverlängerung für Jahresabschluss

16.04.26 09:00 Uhr
Gerresheimer-Aktie hebt ab: Kreditgeber gewähren Fristverlängerung für Jahresabschluss | finanzen.net

Die Gerresheimer AG hat sich mit ihren Kreditgebern auf eine Fristverlängerung für die Vorlage des testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025 geeinigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
19,96 EUR 2,30 EUR 13,02%
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Sowohl die Bankenpartner als auch die Inhaber von Schuldscheindarlehen gewähren dem Unternehmen nun Zeit bis zum 30. September 2026. Im Zuge dieser Vereinbarung wurden laut Gerresheimer zudem wichtige Kreditbedingungen zum Verschuldungsgrad bis zum Ende des dritten Quartals 2026 ausgesetzt. Gerresheimer hält aber an dem Ziel fest, den geprüften Abschluss bereits im Juni 2026 zu veröffentlichen.

Auf Tradegate gewinnt die Gerresheimer-Aktie zeitweise mehr als zehn Prozent.

DOW JONES

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

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Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
16.03.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
24.02.2026Gerresheimer SellUBS AG
16.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
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11.02.2026Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
16.01.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
23.12.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
21.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
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16.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
11.02.2026Gerresheimer NeutralUBS AG
11.02.2026Gerresheimer Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.03.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
24.02.2026Gerresheimer SellUBS AG
12.02.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
11.02.2026Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
13.01.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research

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