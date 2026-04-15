Gerresheimer-Aktie: Kreditgeber gewähren Fristverlängerung für Jahresabschluss

Bis 30. September 2026

Die Gerresheimer AG hat sich mit ihren Kreditgebern auf eine Fristverlängerung für die Vorlage des testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025 geeinigt.

Sowohl die Bankenpartner als auch die Inhaber von Schuldscheindarlehen gewähren dem Unternehmen nun Zeit bis zum 30. September 2026. Im Zuge dieser Vereinbarung wurden laut Gerresheimer zudem wichtige Kreditbedingungen zum Verschuldungsgrad bis zum Ende des dritten Quartals 2026 ausgesetzt. Gerresheimer hält aber an dem Ziel fest, den geprüften Abschluss bereits im Juni 2026 zu veröffentlichen.

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