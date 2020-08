Bislang bekamen mehr als 2 Millionen Kleinunternehmer Staatshilfe

GO

Heute im Fokus

DAX schwächer -- Wall Street legt zu -- Siemens übertrifft Erwartungen -- Lufthansa mit Milliardenverlust -- Merck wird optimistischer -- Henkel, Beiersdorf, Munich Re, Rheinmetall im Fokus

BayWa bleibt von Corona weitgehend unbehelligt. Türkische Lira fällt auf Rekordtief zum US-Dollar. Anklage gegen vier weitere AUDI-Mitarbeiter wegen Diesel-Affäre. Novo Nordisk traut sich trotz Corona-Belastungen etwas mehr zu. Glencore streicht Dividende. Goldpreis im Höhenflug: Versicherung in Krisenzeiten. CompuGroup erhöht Ausblick für 2020. Delivery Hero will in Japan Uber Eats angreifen. JENOPTIK wagt konkretere Jahresprognose.