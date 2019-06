Bitcoin - 100.000, der Traum lebt

Die Krypto-Rally des Jahres 2017 ist schon etwas her – für die meisten Anleger dürfte nur der steile Absturz im Gedächtnis geblieben sein. Der Aufstieg war ebenso steil. 18 Tage brauchte die virtuelle Währung um von 10.000 auf 20.000 US-Dollar zu steigen. Geht es dieses Jahr erneut so schnell? Wir glauben nicht. Der Bitcoin hat einige (technische) Hürden vor der Brust, bei denen es zu krypto-typischen deutlichen Rücksetzern kommen dürfte. Sollte man trotzdem in Bitcoin investieren? Unbedingt. Auf Sicht mehrerer Wochen- und Monate sehen wir weiterhin großes Potential. Facebook hat gezeigt, dass das Potential für Kryptowährungen riesig ist. Die Notenbanken liefern dabei gleichzeitig täglich neue Argumente, warum Währungen wie der Bitcoin als Beimischung eine tolle Idee sind. Bei etoro können Sie die Coins “physisch” ungehebelt kaufen und in ihr Wallet einbuchen. Für eine langfristige Anlage die beste Wahl.

