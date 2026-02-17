Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX schließt im Plus -- Wall Street beendet Handel stabil -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Microsoft, Danaher, Masimo, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Bayer plant Milliarden-Vorstoß zur Beilegung von Glyphosat-Klagen. Munich-Re-Tochter Ergo plant großen Stellenabbau. Südzucker schüttet keine Dividende aus. Meta-Aktie: Facebook-Konzern erwägt Gesichtserkennung in seinen Brillen. Pentagon griff bei Maduro-Mission wohl auf KI über Palantir-Plattform zurück. Tesla-Aktie im Fokus: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige wegen Mitschnitts in Grünheide.
