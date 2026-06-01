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Bitcoin mit Mehrmonatstief. Siemens Energy-Aktie gesucht: Rückkauf eigener Aktien für eine Milliarde Euro gestartet. Beige Book: Wirtschaftsaktivität moderat gestiegen. Neue Episode bei Commerzbank/Unicredit: Frankfurter schalten Bafin ein. Visa und Mastercard stoppen Zahlungen auf Kuba.
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