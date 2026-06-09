Der Iran-Konflikt liefert einen seltenen Praxistest für die These vom Bitcoin als sicherem Hafen. Was dafür und was dagegen spricht. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus Trump verunsichert mit Iran-Aussagen: DAX schließt im Minus -- Wall Street letztlich uneins -- OpenAI beantragt Börsengang -- Intel, BYD, Baidu, Corning, Inno Holdings, QUALCOMM, Nuvalent im Fokus Applied Digital: Milliarden-Mietvertrag gesichert und Milliarden-Anleihe geplant. K+S hat Wandelanleihen für hunderte Millionen Euro begeben. Apple: Siri bekommt KI und eigene App - aber nicht in der EU. Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK im Blick - Morgan Stanley stuft Sektor ab. Evonik: RAG-Stiftung begibt weitere Umtauschanleihe. JPMorgan behält Neutral-Rating für Novo Nordisk bei.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung