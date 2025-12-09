Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDow letztlich schwächer -- DAX schließt marginal fester -- Paramount will Netflix-Deal ausstechen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Tesla, BioNTech, TKMS im Fokus
Novo Nordisk reduziert anscheinend Anteil an EVOTEC. Investor stockt Beteiligung bei Brenntag auf. Klöckner & Co. bestätigt Übernahmegespräche. Magnum Ice Cream-Aktie begeht ersten Handelstag. IBM steht wohl vor Milliardenübernahme von Confluent. Stabilus enttäuscht mit Dividende und Prognose. HORNBACH macht weniger Geschäft als erwartet. IPO von SpaceX 2026 möglich.
