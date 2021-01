Bitcoin-Rally geht weiter - Kurs kratzt an Marke von 35 000 Dollar

FRANKFURT/LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Digitalwährung Bitcoin hat ihren Höhenflug auch am dritten Tag des Jahres fortgesetzt. Am Sonntagvormittag stieg der Bitcoin-Kurs auf der Luxemburger Handelsplattform Bitstamp bis auf 34 800 Dollar. Das Niveau konnte der Bitcoin allerdings nicht ganz halten, lag aber zuletzt mit 33 900 Dollar rund fünf Prozent über dem Niveau vom späten Handel am Samstagabend. Damit summieren sich die Kursgewinne alleine im neuen Jahr auf rund 5000 Dollar oder17 Prozent. Auf anderen Handelsplätzen, von denen es zahlreiche gibt, können die Rekordstände abweichen, da es keinen zentralen Bitcoin-Handel gibt.

Der jüngste Höhenflug des Bitcoin ist atemberaubend. Gestartet zu Jahresbeginn 2020 mit etwa 8000 Dollar, fiel der Kurs während der ersten Corona-Welle im Frühjahr zunächst auf weniger als 4000 Dollar. Danach begann ein langsamer Anstieg, der sich im Herbst stark beschleunigte. Seit Ende September kletterte der Kurs um mehr als 23 000 Dollar oder rund 220 Prozent.

Der Bitcoin ist die älteste und mit Abstand bekannteste Digitalwährung. Zuletzt hatten Experten die Marktkapitalisierung auf etwa 600 Milliarden Dollar geschätzt. Für den Anstieg des Bitcoin auf das aktuelle Rekordhoch kurz nach dem Jahreswechsel gibt es keine passende Begründung. Für den jüngsten Höhenflug wird am Markt aber immer wieder angeführt, dass die Digitalwährung zuletzt stärker in den Fokus großer Finanzinvestoren gerückt sei und stärker nachgefragt werde./zb