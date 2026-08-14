Metaplanet-Aktie schießt zweistellig hoch: Kryptorally erreicht Asien

Bitcoin-Rally treibt Kurs

21.08.26 08:43 Uhr

Die Kryptorally hat den Bitcoin wieder über 75.000 US-Dollar steigen lassen und verhilft dem japanischen Bitcoin-Treasury-Unternehmen Metaplanet zu einem Kurssprung.

• Analysten sehen ein Aufwärtspotenzial für Bitcoin, jedoch bleibt die Datenlage dünn, und die Entwicklung der Transaktion sowie die weitere Kursentwicklung sind noch offen.

• Metaplanet investierte in eine zweite Bitcoin-Plattform in den USA durch eine Transaktion mit Super League, um den US-Kapitalmarkt zu erschließen und eine der größten Bitcoin-Treasuries aufzubauen.

• Der Bitcoin-Kurs stieg über 75.000 US-Dollar, was eine Rallye an den asiatischen Märkten auslöste und kryptonahe Aktien wie Metaplanet stark beflügelte.

Bitcoin-Rally beflügelt kryptonahe Aktien in ganz Asien

Metaplanet baut mit einer NASDAQ-Beteiligung eine zweite Bitcoin-Plattform auf

Analyst sieht Aufwärtspotenzial, die Datenlage bleibt aber dünn

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Die Metaplanet-Aktie legte am Freitag in Tokio letztlich um 19,76 Prozent auf 303 Yen zu. Auslöser ist der Sprung des Bitcoin-Kurses, der sich wieder über die runde Marke von 75.000 US-Dollar absetzen kann und kryptonahe Aktien in ganz Asien beflügelte. Metaplanet profitierte davon besonders stark, da das Unternehmen zu den größten börsennotierten Bitcoin-Haltern weltweit zählt.

Bitcoin-Sprung zieht asiatische Kryptoaktien mit

So klettert der Bitcoin am Freitag via CoinMarketCap auf knapp über 75.000 US-Dollar und markierte damit den höchsten Stand seit Ende Mai 2026. Als Auslöser gilt ein Appell von Donald Trump an den US-Kongress, eine überarbeitete Fassung des CLARITY Act zu verabschieden, der klarere regulatorische Zuständigkeiten von SEC und CFTC für Kryptowährungen festlegen soll. Zusätzlichen Rückenwind lieferte eine Entscheidung des US-Finanzministeriums, die Rückkäufe langlaufender Anleihen zu verdoppeln, was die Risikobereitschaft der Anleger insgesamt verbesserte.

Die Rally erfasste zahlreiche kryptonahe Aktien in Asien. Neben Metaplanet zog die in Hongkong notierte Boyaa Interactive International um 19,15 Prozent an, während die japanischen Titel Remixpoint und Monex Group letztlich um 4,33 beziehungsweise 1,54 Prozent zulegten. Ethereum steigt im Zuge der Bewegung ebenso kräftig und nähert sich seinem höchsten Stand seit Mai.

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Metaplanet baut zweite Bitcoin-Plattform in den USA auf

Metaplanet, ein in Tokio notiertes Unternehmen für Bitcoin-basierte Finanzprodukte und Infrastruktur, hatte am Dienstag eine milliardenschwere Transaktion angekündigt: Über seine Tochter Metaplanet Holdings investiert das Unternehmen 2.100 Bitcoin sowie 2,5 Millionen US-Dollar in bar in das NASDAQ-notierte Unternehmen Super League Enterprise. Im Gegenzug erhält Metaplanet 44.859.400 Stammaktien zum Preis von 3,00 US-Dollar sowie Vorzugsaktien und Warrants. Die Bitcoin-Bewertung liegt bei rund 132,1 Millionen US-Dollar, das Gesamtinvestment bei rund 134,6 Millionen US-Dollar.

Nach Abschluss der Transaktion, der für das vierte Quartal 2026 erwartet wird, firmiert Super League als Superplanet und wechselt sein Tickersymbol an der Nasdaq zu SUPA. Metaplanet soll dann rund 95,7 Prozent der Stammaktien halten. CEO Simon Gerovich erklärte laut Pressemitteilung, man habe von Japan aus eine der weltweit größten Bitcoin-Treasuries aufgebaut und wolle über Superplanet auch den US-Kapitalmarkt erschließen. Metaplanet hielt zum Zeitpunkt der Ankündigung 43.000 Bitcoin und gilt damit als drittgrößter börsennotierter Bitcoin-Treasury-Bestand weltweit.

Wie sich die Bitcoin-Rally weiterentwickelt, bleibt für die Metaplanet-Aktie ein Beobachtungspunkt. Parallel bleibt der Fortgang der Superplanet-Transaktion im Blick, deren Abschluss von der Zustimmung der Super-League-Aktionäre sowie behördlichen Verfahren in den USA und Japan abhängt.

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Martina Köhler, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.