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Heute im FokusDeeskalation im Nahost-Konflikt: USA und Iran beschließen Waffenruhe -- DAX gewinnt letztlich über 1.000 Punkte -- Wall Street stark -- Ölpreise fallen massiv -- Rüstungsaktien, DroneShield im Fokus
Fed-Protokoll: Langwieriger Iran-Krieg könnte Zinserhöhungen nach sich ziehen. Flugbegleiter der Lufthansa streiken am Freitag. Gerresheimer-Aktie muss SDAX verlassen - Shelly übernimmt. Wells Fargo bleibt ultra-bullish für Goldpreis: So teuer wird Gold Ende 2026. Redcare Pharmacy mit Umsatzsprung in Q1. EVOTEC verringert Verluste. Nordex: Jefferies hebt Ziel an. Apple-Zulieferer profitieren von iPhone Fold-Hoffnung.
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