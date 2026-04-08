Die US-Investmentbank Goldman Sachs macht den leidgeprüften Kryptoanlegern vorsichtig Hoffnung. Während Hinweise auf eine Bodenbildung zunehmen, bleibt das Umfeld fragil. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus Deeskalation im Nahost-Konflikt: USA und Iran beschließen Waffenruhe -- DAX gewinnt letztlich über 1.000 Punkte -- Wall Street stark -- Ölpreise fallen massiv -- Rüstungsaktien, DroneShield im Fokus Fed-Protokoll: Langwieriger Iran-Krieg könnte Zinserhöhungen nach sich ziehen. Flugbegleiter der Lufthansa streiken am Freitag. Gerresheimer-Aktie muss SDAX verlassen - Shelly übernimmt. Wells Fargo bleibt ultra-bullish für Goldpreis: So teuer wird Gold Ende 2026. Redcare Pharmacy mit Umsatzsprung in Q1. EVOTEC verringert Verluste. Nordex: Jefferies hebt Ziel an. Apple-Zulieferer profitieren von iPhone Fold-Hoffnung.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung