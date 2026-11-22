Bitcoin Well stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Bitcoin Well hat am 20.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz lag bei 14,6 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 57,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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