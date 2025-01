Bitcoin zum Wochenschluss wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoin hat sich am Freitag wenig bewegt. Die älteste und bekannteste Kryptowährung wurde auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise bei 105.000 US-Dollar gehandelt. In der ablaufenden Woche hatte der Bitcoin zugelegt. Der Kurs bewegte sich wieder Richtung des Rekordhochs, das im Januar bei über 109.000 Dollar erreicht worden war.

Die Zinsentscheidung der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB) gaben dem Markt in dieser keine neue Richtung. Gegenwind von Seiten der Geldpolitik wird offenbar nicht befürchtet. Die Aussage von EZB-Präsidentin Lagarde, dass es keine Bitcoin-Reserven bei Notenbanken in der EU geben wird, bewegten den Markt kaum. US-Präsident Donald Trump hatte hingegen eine Bitcoin-Reserve in Aussicht gestellt./jsl/ngu