Bitcoin Group SE Aktie News: Bitcoin Group SE gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Bitcoin Group SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bitcoin Group SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 40,80 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bitcoin Group SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:45 Uhr 0,5 Prozent auf 40,80 EUR. Bei 42,90 EUR erreichte die Bitcoin Group SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 41,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 93.775 Bitcoin Group SE-Aktien gehandelt.

Am 11.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Bitcoin Group SE-Aktie liegt somit 11,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 17,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bitcoin Group SE-Aktie damit 129,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,50 EUR je Bitcoin Group SE-Aktie aus.

Voraussichtlich am 13.05.2024 dürfte Bitcoin Group SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Bitcoin Group SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2025 präsentieren.

