Bitcoin Group SE Aktie News: Bitcoin Group SE springt am Donnerstagmittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bitcoin Group SE. Zuletzt ging es für das Bitcoin Group SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 8,6 Prozent auf 56,80 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die Bitcoin Group SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 8,6 Prozent auf 56,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Bitcoin Group SE-Aktie bis auf 61,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,00 EUR. Zuletzt wechselten 181.634 Bitcoin Group SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 8,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 68,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Bitcoin Group SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,100 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 55,00 EUR.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Bitcoin Group SE am 13.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.05.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Bitcoin Group SE 2023 einen Verlust in Höhe von -0,040 EUR ausweisen wird.

