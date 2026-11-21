Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 79,12 Prozent auf 37,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 180,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BitFuFu A 0,070 USD je Aktie verdient.

BitFuFu A hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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