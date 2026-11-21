BitFuFu A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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BitFuFu A hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BitFuFu A 0,070 USD je Aktie verdient.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 79,12 Prozent auf 37,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 180,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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