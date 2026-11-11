BitGo A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

11.11.26 06:35 Uhr

BitGo A stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BitGo A ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 50,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,81 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,85 Milliarden USD.

Redaktion Finanzen.net