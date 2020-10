Bitkom: Appetit der Deutschen auf Online-Banking wächst

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Für ihre Bankgeschäfte gehen Deutsche zunehmend online und nicht mehr in ihre Bankfiliale. Eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergab, dass mit 73 Prozent knapp drei Viertel der Bundesbürger Online-Banking nutzen, drei Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Lediglich Senioren ab 65 Jahre sind zurückhaltend bei Online-Finanzgeschäften.

"Online-Banking ist in Deutschland nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Die meisten Menschen begegnen ihrer Bank deutlich öfter in der digitalen Welt als in einer Bankfiliale oder im persönlichen Kontakt", erklärte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Mit der Corona-Pandemie habe es einen weiteren Schub für die Digitalisierung in Deutschland gegeben. Diese Entwicklung werde sich in den kommenden Monaten auch in der Finanzwelt noch verstärken.

Eine Befragung von 1.004 Personen in Deutschland ab 16 Jahren ergab, dass bei den 16- bis 29-Jährigen 88 Prozent und bei den 50- bis 64-Jährigen 87 Prozent Online-Banking nutzen. Unter den 30- bis 49-Jährigen nutzt mit 96 Prozent sogar praktisch jeder Online-Banking. Lediglich bei den Senioren sieht es anders aus. Dort nutzt nur jeder Fünfte das digitale Angebot.

Filialen nicht so wichtig wie digitale Angebote

Bei der Auswahl ihrer Bank geht es den Kunden laut Bitkom in erster Linie um Kosten und Sicherheit. Wie in der Vergangenheit dominieren in der Umfrage bei den Aspekten, die als wichtig gelten, die Höhe der Kontoführungsgebühren (98 Prozent) und der Einlagensicherung (98 Prozent) sowie viele kostenfrei nutzbare Geldautomaten (97 Prozent).

Für drei Viertel (75 Prozent) ist das Herkunftsland der Bank wichtig, für zwei Drittel (68 Prozent) der gebührenfreie Zugang zu Bargeld im Ausland. Dahinter folgen bereits digitale Angebote wie Online-Banking, Apps und Online-Beratung mit 67 Prozent praktisch gleichauf mit der persönlichen Beratung am Schalter (68 Prozent).

Ebenfalls rund zwei Drittel achten auf die Marke, die damit erstmals wichtiger ist als viele Bankfilialen, die leicht zu erreichen sind (53 Prozent). Nur knapp dahinter liegt der Wunsch, Mobile-Payment-Angebote wie Apple Pay oder Google Pay nutzen zu können (47 Prozent). Schlusslicht sind Kundenbindungsprogramme mit Prämien (34 Prozent).

"Niemand sollte das Tempo unterschätzen, mit dem die Digitalisierung das Kundenverhalten verändern kann. Mobile-Payment-Angebote, die erst seit wenigen Jahren auf dem Markt sind, spielen bereits jetzt für die Auswahl der Bank eine ähnlich große Rolle wie die Anzahl der Bankfilialen", so Rohleder.

Wertpapiergeschäfte per Smartphone

Beim Wettbewerb rund um den Wertpapierhandel haben Banken laut Bitkom eine gute Ausgangsposition. Zwar gibt eine Mehrheit (57 Prozent) der Befragten an, überhaupt keine Wertpapiergeschäfte zu tätigen, die übrigen nutzen aber überwiegend Angebote ihrer Hausbank. Jeder Fünfte spricht mit dem Berater in der Filiale, 14 Prozent nutzen das Online-Depot der eigenen Bank und 11 Prozent wickeln Aufträge telefonisch bei ihrer Bank ab. Nur 8 Prozent nutzen einen Online-Broker, der nicht zur eigenen Bank gehört, und 5 Prozent setzen auf zunehmend App-basierte Neo-Broker wie Trade Republic, Smart Broker oder Just Trade.

Laut Bitkom könnten sich künftig sich auch digitale Finanzangebote jenseits des klassischen Bankings weiter verbreiten. Fast zwei Drittel der Befragten haben bereits Finanz-Apps für einen besseren Überblick über die eigenen Einnahmen und Ausgaben genutzt oder können sich das vorstellen. Jeder Dritte hat Interesse an Crowdinvesting, jeder Fünfte an der Nutzung von Robo-Advisorn, bei denen Künstliche Intelligenz individuelle Anlageempfehlungen gibt oder sogar Anlageentscheidungen für den Kunden trifft.

"Die Finanzwelt wird sich in den kommenden Jahren weiter rasant digitalisieren, vom Aktienhandel bis zum Bezahlen an der Supermarktkasse. Die etablierten Institute werden sich ganz neu erfinden müssen", so Rohleder.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2020 05:00 ET (09:00 GMT)