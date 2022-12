Bitkom: Deutsche Haushalte horten Alt-Geräte und Rohstoffschatz

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutschen horten mit fast 300 Millionen Alt-Geräten einen wachsenden Berg an ausrangierten Geräten sowie Elektroschrott und damit einen großen Rohstoffschatz. Laut einer Berechnung des Digitalverbands Bitkom auf Basis einer repräsentativen Befragung von 1.003 Personen bewahren die Bundesbürger aktuell rund 210 Millionen Handys oder Smartphones, 49 Millionen Laptops und 26 Millionen Tablets ungenutzt bei sich zu Hause auf.

"Fast 300 Millionen Alt-Geräte warten auf ihren Einsatz. Noch funktionsfähige Smartphones, Tablets oder Laptops sollten weitergegeben und wiederverwendet werden, defekte Geräte gehören fachgerecht entsorgt und recycelt", sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Insgesamt besitzen 87 Prozent der Deutschen wenigstens ein ungenutztes Handy oder Smartphone, 47 Prozent mindestens einen oder mehr ungenutzte Laptops und 20 Prozent ein oder mehr ausrangierte Tablets.

Mit den Alt-Geräten liegen laut Bitkom nicht nur eine große Menge Kunststoff und Glas in den Schubladen und Schränken herum, sondern auch zahlreiche wertvolle Rohstoffe.

So seien etwa in 210 Millionen Alt-Handys und Alt-Smartphones neben ca. 6.600 Tonnen Aluminium, dessen Ausgangsstoff Bauxit von der EU als kritischer Rohstoff eingestuft ist, auch große Mengen der ebenfalls kritischen Rohstoffe Kobalt (ca. 1.400 Tonnen), Lithium (ca. 180 Tonnen), Magnesium (ca. 140 Tonnen), Titan (ca. 60 Tonnen) sowie Phosphor, Tantal, Platin-Metalle oder Seltene Erden zu finden. Außerdem seien auch rund 3 Tonnen an Gold in den 210 Millionen deutschen Alt-Handys und Alt-Smartphones vorhanden.

"Die Deutschen horten einen riesigen Rohstoffschatz. Auch vor dem Hintergrund immer wieder neu unterbrochener Lieferketten ist es wichtig, dass wir die schon vorhandenen Rohstoffe in den Haushalten nicht brach liegen lassen", erklärte Rohleder.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2022 07:18 ET (12:18 GMT)