Bitkom: Digitalisierung kann fast die Hälfte zu Klimazielen beitragen

BERLIN (Dow Jones)--Digitale Technologien können fast die Hälfte zu den deutschen Klimazielen für das Jahr 2030 beitragen, so das Ergebnis einer Studie für den Branchenverband Bitkom. Danach könnte der Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) durch den gezielten und beschleunigten Einsatz digitaler Lösungen in zehn Jahren um 120 Megatonnen reduziert werden. Dies entspreche fast jeder zweiten Tonne dessen, was Deutschland noch einsparen muss, um die selbstgesteckten Klimaziele zu erreichen.

"Digitale Technologien bergen ein riesiges Potenzial für mehr Klimaschutz ", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. "Mit der Digitalisierung halten wir einen extrem starken Hebel in der Hand, um den CO2-Ausstoß schnell und effektiv zu senken."

Lag der CO2-Ausstoß 2019 noch bei 805 Megatonnen, so darf er 2030 lediglich 543 Megatonnen betragen. Im Jahr 2030 müssen also 262 Megatonnen CO2 weniger ausgestoßen werden als im vergangenen Jahr.

Je schneller Digitalisierung eingesetzt wird, desto besser

Die Bitkom-Studie wurde von Umwelt- und Digitalisierungsexperten von Accenture durchgeführt. Diese untersuchte die CO2-Einspareffekte in sieben Anwendungsbereichen, wobei bislang vier Bereiche abschließend analysiert worden seien: industrielle Fertigung, Mobilität, Gebäude sowie Arbeit und Business. Für das Einsparpotential sei entscheidend, mit welchem Tempo der Einsatz der Digitalisierung in der kommenden Dekade vorangetrieben werde.

So beziffert die Studie das CO2-Einsparpotenzial der betrachteten vier Bereiche bei einer eher moderaten Entwicklung der Digitalisierung, wie sie aktuell in Deutschland stattfindet, auf rund 78 Megatonnen bis zum Jahr 2030 - das sind 30 Prozent der notwendigen CO2-Einsparungen.

Mit einer beschleunigten und gezielten Digitalisierung wäre die Reduktion mit den genannten 120 Megatonnen CO2 jedoch deutlich größer und könnte 46 Prozent der notwendigen Einsparungen betragen. "Je schneller und konsequenter digitale Technologien eingesetzt werden, desto mehr CO2 können wir künftig einsparen", bilanziert Berg.

Allerdings verweisen andere Untersuchungen, wie etwa die der Umweltorganisation The Shift Project, darauf, dass mit der Digitalisierung auch der Energieverbrauch zunehme aufgrund der höheren Datenraten, des schnelleren Internets, der Nutzung von Streaming-Diensten und der Clouds.

