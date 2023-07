Bitkom: Geschäftslage in der Digitalwirtschaft im Juli leicht verbessert

BERLIN (Dow Jones)--Die Geschäftslage in der Digitalwirtschaft hat sich im Juli leicht verbessert und ist weiterhin deutlich positiver als in der Gesamtwirtschaft. Die Erwartungen haben sich aber etwas eingetrübt, wie der Bitkom-Ifo-Digitalindex des Branchenverbands Bitkom zeigt. Demnach ist die aktuelle Geschäftslage der IT- und Telekommunikationsunternehmen derzeit klar positiv und liegt im Juli mit 30,0 Punkten 0,9 Punkte höher als noch im Juni. Die Geschäftserwartungen für den weiteren Jahresverlauf sind allerdings noch nicht wieder über der Nulllinie. Sie liegen aktuell bei -4,6 Punkten, nach -4,0 Punkten im Juni.

Das Geschäftsklima für die Branche, das die aktuelle Lage und die Erwartungen abbildet, bleibt weitgehend stabil und verbesserte sich nur leicht auf 12 Punkte nach 11,9 Punkten im Juni.

"Die Unternehmen der Bitkom-Branche behaupten sich in einem schwierigen Umfeld und zeigen sich weit überwiegend krisenfest", sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. Dies könne man auch an der Beschäftigtenentwicklung ablesen. Die Bitkom-Branche schaffe in diesem Jahr in Deutschland rund 12.000 neue Jobs.

Das für die Gesamtwirtschaft geltende Ifo- Geschäftsklima sank im Juli zum dritten Mal in Folge und erreichte -9,1 Punkte.

