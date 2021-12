Bitkom: Knapp drei Viertel sehen künstliche Intelligenz als Chance

BERLIN (Dow Jones)--In der Bevölkerung ist die Zustimmung zur künstlichen Intelligenz gestiegen. Eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergab, dass mit 72 Prozent knapp drei Viertel der Deutschen die künstliche Intelligenz positiv sehen und eine überwiegende Mehrheit für deren Einsatz in Medizin, Bildung, Verwaltung und bei der Polizei sind. Vor einem Jahr sahen lediglich 68 Prozent die künstliche Intelligenz positiv.

"Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie, die uns schon heute vielfach im Alltag begegnet - vom Sprachassistenten auf dem Smartphone bis zur Routenplanung. Mit den Fortschritten insbesondere in Sprach- und Bilderkennung werden KI-gestützte Systeme in praktisch allen Lebensbereichen zunehmend an Bedeutung gewinnen", sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. "Wir sollten in Deutschland die Chancen nutzen und Vorreiter bei der KI-Entwicklung werden. Dazu bedarf es vor allem auch einer Datenstrategie, die einen rechtlichen Rahmen für eine innovationsfördernde Nutzung von Daten schafft."

Der Einsatz von KI wird fast überall gewünscht. Besonders groß ist die Zustimmung für den Einsatz dieser Technologie bei älterer Menschen (77 Prozent), wie etwa um den Gesundheitszustand zu überwachen. Drei Viertel der Befragten wollen den Einsatz von KI bei der persönlichen Weiterbildung und 73 Prozent wollen sie als Unterstützung für den Arzt, zum Beispiel um die bestmögliche Diagnose und Therapie zu finden. Jeweils 7 von 10 befürworten eine KI-Nutzung in Ämtern und Behörden, etwa um Anträge schneller bearbeiten zu können, und bei der Polizei, zum Beispiel um mit Videokameras Gefahrensituationen automatisch erkennen oder Orte mit hoher Verbrechenswahrscheinlichkeit identifizieren zu können.

Die Mehrheit der Befragten glaubt zudem, dass die KI in wenigen Jahren die Gesellschaft spürbar verändern wird, so Bitkom.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2021 04:22 ET (09:22 GMT)