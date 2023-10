Bitkom: Kryptowährungen spielen für deutsche Wirtschaft noch keine Rolle

BERLIN (Dow Jones)--In der deutschen Wirtschaft spielen Kryptowährungen aktuell noch keine Rolle. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom nutzen nur knapp 2 Prozent aller Unternehmen mit 50 oder mehr Beschäftigten Kryptowährungen wie etwa Bitkom und Ethereum. Lediglich 3 Prozent können sich das für die Zukunft vorstellen. Die große Mehrheit von 87 Prozent setzt nicht auf Kryptowährungen und kann sich das auch nicht vorstellen.

"Kryptowährungen leiden unter einem gewissen Imageproblem. Weil sie sowohl hohe Gewinne als auch Verluste verzeichnen können, werden sie oft mit spekulativem Verhalten in Verbindung gebracht. Hinzu kamen einige Betrugsskandale, wie beispielsweise der Fall der Krypto-Börse FTX", sagte Benedikt Faupel, Bereichsleiter Blockchain beim Bitkom. Allerdings könnten Kryptowährungen in Zukunft eine größere Rolle für spezielle Anwendungsbereiche spielen, etwa in Zusammenhang mit Smart Contracts, also digital auf einer Blockchain hinterlegten Vertragsvereinbarungen, oder aber auch als Zahlungsmittel im Internet of Things, wenn automatisiert Geldtransfers ausgelöst werden sollen.

Grundsätzlich sehen die Unternehmen der Umfrage zufolge aber durchaus Vorteile von Kryptowährungen. So meinen 45 Prozent, dass sich Kryptowährungen als langfristige Geldanlage eignen. Fast ebenso viele (44 Prozent) gehen davon aus, dass die Kurse von Kryptowährungen in den nächsten Jahren kräftig steigen werden, so Bitkom.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2023 05:23 ET (09:23 GMT)