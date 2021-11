Bitkom: Online-Shopper stürzen sich auf Black Friday-Rabattschlacht

BERLIN (Dow Jones)--Mehr als die Hälfte der Internetnutzer greifen bei Schnäppchen, Deals und Rabattaktionen zum Black Friday und zur Cyber Week zu. Einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom zufolge entscheiden sich 39 Prozent spontan für die Angebote, ein Sechstel (16 Prozent) plant im Voraus und hebt sich die gewünschten Anschaffungen bis zur Cyber Week auf. Das zeigt eine repräsentative Befragung unter mehr als 1.100 Internetnutzern in Deutschland ab 16 Jahren, die von Bitkom in Auftrag gegeben wurde.

"Die Aktionstage rund um den Black Friday sind in Deutschland die umsatzstärksten Tage im Onlinehandel", erklärt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Mittlerweile werben die Händler immer früher mit Rabattaktionen. Auch die deutschen Händler nutzten das Shopping-Event, um bereits Anfang November ihre Sonderangebote zu präsentieren.

Am beliebtesten beim Online-Kauf seien Kleidung, Schuhe und Accessoires. So geben neun von zehn Online-Shoppern (92 Prozent) an, in den vergangenen 12 Monaten Waren aus dieser Produktkategorie gekauft zu haben. Etwa drei Viertel bestellten Elektrozubehör (77 Prozent), Möbel, Wohntextilien und Dekoration (75 Prozent) sowie Bücher oder Hörbücher (74 Prozent). Auf dem fünften Platz liegen Kosmetikartikel, Parfüm und Pflegeprodukte (70 Prozent).

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2021 06:02 ET (11:02 GMT)