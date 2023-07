Bitkom senkt Umsatzprognose 2023 für Digitalbranche auf +2,1 (+3,8) Prozent

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die digitale Wirtschaft dürfte sich trotz der angespannten Lage der deutschen Gesamtwirtschaft in diesem Jahr als krisenfest erweisen. Der Digitalverband Bitkom rechnet für 2023 für die Unternehmen der IT und Telekommunikation (ITK) im deutschen Markt mit einem Umsatzplus von 2,1 Prozent auf 213,2 Milliarden Euro. Im Januar war der Verband noch von einem Umsatzplus von 3,8 Prozent für 2023 ausgegangen. Im kommenden Jahr dürfte sich die Wachstumsrate mit 4,7 Prozent mehr als verdoppeln und zu Inlandsumsätzen von 223,2 Milliarden Euro führen, wie Bitkom erklärte.

Insgesamt beurteilten die Unternehmen der IT- und Telekommunikationsbranche ihre Geschäftslage als gut, wie Erhebungen von Bitkom und Ifo-Institut zeigen. Der Digitalindex lag im Juni bei 12,1 Punkten und hebt sich damit deutlich von der Gesamtwirtschaft ab, die laut Ifo bei -6,6 Punkten lag.

"Die Unternehmen der Bitkom-Branche stehen stabil in einem schwierigen Umfeld und blicken optimistisch in die Zukunft. Die Politik sollte diese positive Dynamik verstärken und den Unternehmen mehr Freiräume für Innovationen und mehr Planungssicherheit geben", sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst.

Der Verband forderte alle Branchen und die öffentliche Verwaltung dazu auf, ihre Investitionen in digitale Technologien massiv zu erhöhen und parallel mehr Schutz im Cyberraum zu schaffen.

In der Digitalbranche selbst wollen in diesem Jahr 36 Prozent der Unternehmen ihre Investitionen erhöhen, nach 33 Prozent im Vorjahr. Insgesamt wollen 49 Prozent ihr Investitionsniveau halten.

Deutschland fällt international zurück

Deutschland dürfte 2023 im internationalen Vergleich mit seinen Umsätzen in dem IT und Telekommunikationsbereich unterdurchschnittlich wachsen. Laut Bitkom werden weltweit die Umsätze mit IT und Telekommunikation 2023 voraussichtlich um 4,0 Prozent auf 4,67 Billionen Euro steigen.

Spitzenreiter sind weiterhin die USA. Dort dürften die Umsätze ein überdurchschnittliches Plus von 4,4 Prozent erreichen. Insgesamt kommen 37,5 Prozent der weltweiten Investitionen und weiterer Ausgaben für IT und Telekommunikation aus den USA. Auf Rang zwei liegt China mit einem Anteil von 11,6 Prozent, dahinter folgt Japan mit 4,9 Prozent. Deutschland liegt mit 4,0 Prozent Anteil auf Rang 5, seit kurzem hinter Großbritannien (4,3 Prozent), so Bitkom.

Anlässlich dieser Zahlen appelliert Wintergerst an die Bundesregierung, mehr für digitale Technologien und Deutschlands digitale Wettbewerbsfähigkeit zu tun. Digitale Technologien seien für Deutschlands Wohlstand und zur Bewältigung der großen Herausforderungen wie Dekarbonisierung oder demographischem Wandel entscheidend.

IT-Sektor als Jobmotor

Bitkom sieht die eigene Branche als Jobmotor in Deutschland. In diesem Jahr will der Sektor 12.000 neue Arbeitsstellen schaffen und bis Ende 2024 sollen voraussichtlich noch einmal rund 39.000 Jobs hinzukommen. Dann wären insgesamt 1,35 Millionen Beschäftigte in der Branche tätig. In den vergangenen 20 Jahren habe die Branche in Deutschland mehr als eine halbe Million zusätzliche Jobs geschaffen.

"Das Job-Wachstum würde noch sehr viel stärker ausfallen, wenn ausreichend Fachkräfte zur Verfügung stünden", sagte Wintergerst. Zuletzt habe es in Deutschland 137.000 offene Stellen für IT-Fachkräfte gegeben. Wintergerst erwartet, dass sich der Fachkräftemangel in den kommenden Jahren "drastisch verschärfen" wird, wenn nicht konsequent gegengesteuert werde mit einem bedarfsorientierten Einwanderungsrecht und einer digitalen Bildungsoffensive.

Software wächst stark - KI-Plattformen legen um 41 Prozent zu

Das größte Wachstum erwartet Bitkom für die Branche in diesem Jahr mit der Informationstechnik. Mit IT würden 2023 nach aktueller Prognose 143,6 Milliarden Euro umgesetzt. Das entspricht einem Plus von 3 Prozent. Am stärksten wachsen die Umsätze mit Software (41,5 Milliarden Euro; +9,6 Prozent). Für den Bereich Künstliche Intelligenz erwartet Bitkom eine immer wichtigere Rolle und ein "herausragendes" Wachstum um 40,8 Prozent auf 1 Milliarde Euro.

Weniger optimistisch zeigt sich Bitkom für den Bereich IT-Hardware. Hier dürften nach drei Jahren starken Wachstums die Umsätze in diesem Jahr um 3,6 Prozent auf 52,6 Milliarden Euro sinken. Wachstum sollte es vor allem im Bereich Infrastructure-as-Service, also bei gemieteten Servern, Netzwerk- und Speicherkapazitäten, geben.

Aber rückläufig sind laut Bitkom nach starken Zuwächsen während der Corona-Pandemie erneut die Ausgaben etwa für mobile PC (-15,3 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro) sowie Desktop-PC (-14,4 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro). Tablets verzeichnen mit einem Minus von 18,8 Prozent den stärksten Umsatzrückgang und liegen jetzt bei einem Umsatz von 2,1 Milliarden Euro.

Der Markt für Telekommunikation dürfte laut Bitkom in diesem Jahr mit 0,4 Prozent nur minimal auf einen Umsatz von 69,6 Milliarden Euro wachsen. Allerdings sei erfreulich, dass die Netzbetreiber weiter massiv in den Ausbau von Glasfaser und 5G-Netzen investierten.

Die Unterhaltungselektronik wird laut der Prognose in diesem Jahr ein Umsatzrückgang von 2,0 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro sehen. Nachdem die Menschen während der Corona-Pandemie ihre Häuser und Wohnungen technisch aufgerüstet hätten, sei der Markt aktuell weitgehend saturiert.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2023 04:15 ET (08:15 GMT)