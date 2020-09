Bitkom: Umsätze mit klassischer Unterhaltungselektronik schrumpfen weiter

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Corona-Pandemie wird den Trend von sinkenden Umsätzen bei der klassischen Unterhaltungselektronik weiter verstärken. Damit beschleunigten sich die Verschiebungen im Markt für Unterhaltungselektronik, so der Branchenverband Bitkom am Donnerstag in seiner neuen Marktprognose.

Anders sehe es bei der sogenannten Consumer Technology aus. Dort werde der Umsatz von Smartphones auf hohem Niveau stabil bleiben, während das Interesse an neuen Technologien wie Virtual Reality und Smartwatches massiv wachse, schreibt der Digitalverband.

Die Umsätze mit klassischer Unterhaltungselektronik, also Geräten wie Fernsehern, Digitalkameras, Audio-Anlagen oder Spielkonsolen, werden laut der Prognose von Bitkom im laufenden Jahr voraussichtlich um 7 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro zurückgehen. Alleine für TV-Geräte wird ein Umsatzrückgang von 11,9 Prozent erwartet.

"Der Markt für klassische Unterhaltungselektronik schrumpft seit mehreren Jahren. Dieser Rückgang setzt sich während der Corona-Krise unvermindert fort", so Bitkom-Präsident Achim Berg. Entgegen dem Abwärtstrend im Gesamtmarkt werde der Umsatz mit Spielkonsolen in diesem Jahr verlaufen. Hier erwartet der Verband einen Anstieg um 7,1 Prozent auf 515 Millionen Euro.

Bei Smartphones nur minimaler Umsatzrückgang

Für Smartphones erwartet der Branchenverband für dieses Jahr einen Umsatz von 10,6 Milliarden Euro, was ein leichter Rückgang um 0,9 Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2019 wäre. Die Anzahl der verkauften Geräte geht demnach auf 19,7 Millionen zurück nach 21,9 Millionen. Allerding steigen die durchschnittlichen Stückpreise um gut 10 Prozent auf 539 Euro.

"Der Trend geht ganz klar zu hochwertigen Geräten", sagte Berg. "Das Smartphone ist für viele Verbraucher zum bei weitem wichtigsten Endgerät geworden - das lassen sie sich gerne etwas mehr kosten."

Wachstumspotenzial sieht Bitkom bei vernetzen Geräten, wie etwa bei Assistenzrobotern im Haushalt. Bereits heute nutze fast jeder fünfte ein solches Gerät für das Staubsaugen, Fensterputzen oder Rasenmähen, weitere 45 Prozent können sich dies vorstellen. Ein gutes Drittel der Bevölkerung in Deutschland (35 Prozent) will hingegen künftig keinen Roboter einsetzen, so Bitkom.

Gestiegenes Interesse an Virtual Realty

Großes Interesse hätten Verbraucher auch an Anwendungen mit Augmented und Virtual Reality, so eine Trendstudie von Bitkom. Das Nutzerpotenzial für Virtual-Reality-Brillen liegt danach erstmals bei über 50 Prozent der Bevölkerung. Demnach nutzt derzeit jeder siebte Bundesbürger ab 16 Jahren (14 Prozent) zumindest hin und wieder eine Virtual-Reality-Brille. Weitere 37 Prozent wollen dies künftig tun, so das Ergebnis der repräsentativen Bevölkerungsumfrage. Diese Brillen kämen vor allen bei Videospielen zum Einsatz. "Aber gerade jetzt im Pandemiejahr punktet bei Nutzern das virtuelle Verreisen an unbekannte Orte", so Berg.

