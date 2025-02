Bitkom: Umsatz rund um Smartphones steigt 2025 um 2,1% auf 40,1 Mrd Euro

Von Andrea Thomas

DOW JONES--Der deutsche Markt für Smartphones, Apps und Mobilkommunikation dürfte in diesem Jahr einen neuen Höchststand erreichen. Der Digitalverband Bitkom erwartet ein Wachstum von 2,1 Prozent auf 40,1 Milliarden Euro. Das zeigen Berechnungen des Verbands anlässlich des am 3. März beginnenden Mobile World Congresses in Barcelona. Bei vielen Nutzern ist die Künstliche Intelligenz laut Bitkom bereits auf ihren Smartphone-Geräten im Einsatz. Fast drei Viertel nutzten dabei bereits KI. Die tägliche Nutzungszeit der Geräte steigt laut Bitkom auf durchschnittlich 155 Minuten.

Den größten Anteil am Umsatz machen laut Bitkom Daten- und Sprachdienste mit 23,5 Milliarden Euro aus (+1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Mit den Smartphones selbst werden 12,1 Milliarden Euro (+2,5 Prozent) umgesetzt. In die Netzinfrastruktur für mobile Kommunikation fließen 2,2 Milliarden Euro (+2,3 Prozent), wobei Kosten für Frequenzen, Gebäude und Bauarbeiten noch hinzukommen. Der App-Markt wächst auf 2,2 Milliarden Euro (+2,3 Prozent).

"Rund um das Smartphone wächst das milliardenschwere, innovative Ökosystem aus Geräten, Apps, Diensten und Netzinfrastruktur immer weiter", sagte Bitkom-Vizepräsident Markus Haas. "Auch der Netzausbau macht in Deutschland große Schritte nach vorn: 5G erreicht mittlerweile über 98 Prozent der Haushalte und über 90 Prozent der Fläche."

Mit den Smartphones selbst sollen 12,1 Milliarden Euro umgesetzt werden (2024: 11,8 Mrd. Euro). Der Absatz bleibe stabil, denn 2025 sollen laut Prognose wie im Vorjahr rund 20 Millionen Geräte verkauft werden.

Der Durchschnittspreis pro Smartphone steigt der Prognose zufolge in diesem Jahr leicht auf 605 Euro, nach 591 Euro je Smartphone in 2024. Außerdem würden sie nicht mehr so schnell ersetzt. "Die Geräte werden robuster, langlebiger und hochwertiger. Dabei bleiben Premium-Smartphones bei bestimmten Kundengruppen sehr gefragt, die bereit sind, für hohe Qualität einen entsprechenden Preis zu zahlen", betonte Haas.

