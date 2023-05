Bitkom: Unternehmen wollen Daten nutzen, aber nicht teilen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Unternehmen in Deutschland nutzen einer Umfrage zufolge verstärkt Daten im eigenen Unternehmen, sind aber zugleich zurückhaltender beim Teilen eigener Daten mit Dritten geworden. Aktuell sagten 12 Prozent der Unternehmen, dass datengetriebene Geschäftsmodelle ausschließlich oder sehr stark zu ihrem Geschäftserfolg beitrügen, vor einem Jahr seien es erst 7 Prozent gewesen, teilte der Digitalverband Bitkom mit. 22 Prozent erwarteten, dass Daten in zwei Jahren ausschließlich oder sehr stark zum Geschäftserfolg beitragen würden, gegenüber 14 Prozent vor einem Jahr.

Die Unternehmen sehen laut der repräsentativen Befragung von 602 Unternehmen ab 20 Beschäftigten auch deutliche Fortschritte auf ihrem Weg in die Datenökonomie. So sagten 9 Prozent, dass sie zu den Vorreitern gehören - nach gerade einmal 1 Prozent im Jahr 2022. 23 Prozent sähen sich im Mittelfeld gegenüber 16 Prozent 2022. Nur noch 14 Prozent hätten sich noch gar nicht mit dem Thema datengetriebene Geschäftsmodelle auseinandergesetzt, ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den 24 Prozent vom Vorjahr. Aber während 30 Prozent Daten von anderen Unternehmen nutzten - ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr mit 22 Prozent -, stellten nur noch 17 Prozent der Unternehmen anderen eigene Daten zur Verfügung, nach 21 Prozent vor einem Jahr.

"Die Unternehmen in Deutschland haben den Wert von Daten erkannt. Zugleich haben sie berechtigte Sorgen, was mit den Daten geschieht, die sie zur Verfügung stellen", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. Mit Blick auf die angespannte Sicherheitslage sollten Daten mit Augenmaß und Vorsicht geteilt werden. "Ein weitergehender Zwang zum Teilen von Daten, wie ihn der EU Data Act vorsieht, gefährdet nicht nur den wirtschaftlichen Erfolg betroffener Unternehmen, er gefährdet auch unsere nationale Sicherheit", betonte er.

47 Prozent der Unternehmen, die keine Daten anbieten, hätten Angst, dass die Daten gegen ihren Willen genutzt werden könnten - 17 Prozent hätten Sorge, dass feindliche Staaten direkt davon profitieren könnten, 15 Prozent hätten Angst, dass versehentlich Geschäftsgeheimnisse weitergegeben würden, und 13 Prozent wollten Wettbewerber nicht stärken. "Internationale Wettbewerber, die mit den eigenen Daten teilweise sehr restriktiv umgehen, und andere Staaten, die selbst den Datenaustausch vehement unterbinden, freuen sich, wenn sie unsere Datenschätze abgreifen können", warnte Berg.

Jenseits dieser Bedenken gehe mit 56 Prozent mehr als die Hälfte der Unternehmen, die keine Daten anböten, davon aus, dass der Datenschutz dies nicht erlaube. "Wir müssen Daten-Silos aufbrechen, Daten und ihre verantwortungsvolle Nutzung sind entscheidend für Wettbewerbsfähigkeit und zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen", forderte Berg. Aber die Unternehmen müssten selbst entscheiden dürfen, was sie mit wem zu welchen Bedingungen austauschten. "Datenräume können einen wichtigen Beitrag leisten, um die bestehenden Hürden zu beseitigen und einen sicheren Datenaustausch mit verschiedenen Partnern zu ermöglichen", hob der Bitkom-Präsident hervor.

