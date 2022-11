Bitkom: Wachsender Mangel an IT-Kräften Haupthindernis bei Transformation

BERLIN (Dow Jones)--In Deutschland hat sich der Mangel an IT-Fachkräften trotz der schwierigen konjunkturellen Lage und der im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine stehenden Verwerfungen verschärft. Nach einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom fehlen derzeit in Deutschlands Unternehmen 137.000 IT-Experten quer durch alle Branchen. Vor einem Jahr lag die Lücke bei lediglich 96.000 Fachkräfte. Der aktuelle Mangel ist sogar höher als im Vor-Corona-Jahr 2019 mit 124.000 unbesetzten Stellen. Die Corona-Pandemie hatte den Fachkräftemangel in den Jahren 2020 und 2021 leicht abgemildert. Der Fachkräftemangel entwickelt sich laut Bitkom zum "Haupthindernis" bei der digitalen Transformation.

"Wir erleben auf dem IT-Arbeitsmarkt einen strukturellen Fachkräftemangel. Der Mangel an IT-Fachkräften macht den Unternehmen zunehmend zu schaffen und wird sich in den kommenden Jahren dramatisch verschärfen", warnte Bitkom-Präsident Achim Berg.

Der demographische Wandel führe dazu, dass signifikant weniger junge Menschen mit IT-Qualifikationen auf den Arbeitsmarkt kämen, und zugleich schieden mehr Ältere aus einschlägigen Berufen aus.

Aktuell sagen nur noch 8 Prozent der Unternehmen, dass das Angebot an IT-Fachkräften ausreichend ist (2021: 13 Prozent), 74 Prozent sprechen hingegen von einem Fachkräfte-Mangel (2021: 65 Prozent). Und 70 Prozent rechnen damit, dass sich der Fachkräftemangel in Zukunft verschärfen wird (2021: 66 Prozent), nur noch 2 Prozent (2021: 9 Prozent) erwarten, dass er abnimmt.

Potential bei IT-Fachkräften aus Russland und Belarus

Abhilfe bei der Suche nach IT-Fachkräften können Zuwanderer aus Russland und Belarus schaffen, sofern diese vorher eine behördliche Sicherheitsprüfung durchlaufen hätten. Bitkom sieht hier ein Potenzial von 59.000 Stellen, die mit IT-Fachkräften aus Russland und Belarus besetzt werden könnten. Laut Umfrage würden 37 Prozent der Unternehmen mit offenen Stellen IT-Fachkräfte aus Russland und Belarus bei erfolgreicher Sicherheitsprüfung beschäftigen.

Tatsächlich habe aber erst jedes hundertste Unternehmen IT-Experten aus diesen beiden Ländern eingestellt. Zudem hätten 11 Prozent seit Beginn des russischen Angriffskriegs konkrete Pläne dazu, seien aber an bürokratischen Hürden gescheitert.

Angesichts des Fachkräftemangels sollte aus Bitkom-Sicht die Zuwanderung von qualifizierten IT-Spezialisten grundsätzlich weiter erleichtert werden. Dies sei auch deshalb notwendig, weil das Interesse am Informatikstudium in Deutschland im zweiten Jahr in Folge gesunken sei. Im vergangenen Jahr haben nur noch 72.075 Menschen in Deutschland ein Informatik-Studium aufgenommen. Zudem schlössen weniger als die Hälfte ihr Studium auch ab.

