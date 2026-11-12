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BitMine Immersion Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

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Aktien
BitMine Immersion Technologies Inc Cert Deposito Arg Repr 0.125 Sh
3,912.50 -100.00 -2.49 %
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BitMine Immersion Technologies hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1367,44 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BitMine Immersion Technologies 2513,87 ARS je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat BitMine Immersion Technologies im vergangenen Quartal 96,00 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5668,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BitMine Immersion Technologies 1,66 Milliarden ARS umsetzen können.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2346,820 ARS. Im Vorjahr hatten 1836,10 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat BitMine Immersion Technologies im vergangenen Geschäftsjahr 178,74 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2573,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BitMine Immersion Technologies 6,69 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion Finanzen.net

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