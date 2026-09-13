Bitzero legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

13.09.26 06:35 Uhr

Bitzero äußerte sich am 10.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,06 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bitzero ebenfalls 2,060 NOK je Aktie eingebüßt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 51,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 100,5 Millionen NOK umgesetzt, gegenüber 66,3 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net