BIZ-Chef Carsten für systematische Regulierung von Schattenbanken

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Agustin Carstens, befürwortet eine "systematische Regulierung" von Schattenbanken. "Der regulatorische Rahmen für Finanzintermediäre, die keine Banken sind (Non-bank financial intermediaries - NBFIs) muss grundlegend angepasst werden, um ihn voll funktionsfähig zu machen", schrieb Carstens im Vorwort des aktuellen BIZ-Quartalsberichts.

Carstens verwies auf die Marktturbulenzen im März 2020 und davor, in denen der NBFI-Sektor den Stress durch seine strukturelle Schwachstellen, insbesondere Liquiditätsinkongruenzen und versteckte Verschuldung, verstärkt habe. "Weil die Stabilität des gesamten Systems bedroht war, war eine massive Unterstützung durch die Zentralbank notwendig, um wieder Ruhe herzustellen", so Carstens. Solche Vorkommnisse zeigten, dass der Status quo inakzeptabel sei.

Laut Carstens können NBFI das Finanzsystem einerseits effizienter machen und in Teile der Wirtschaft vordringen, wo Banken nicht tätig seien. Andererseits stellten sie aber ein Stabilitätsrisiko dar. "Zur Gewährleistung der Finanzstabilität ist es von entscheidender Bedeutung, den Bedarf an Notfallmaßnahmen der Zentralbank zu reduzieren", heißt es in dem BIZ-Bericht. Ein systemischer Ansatz bei der Regulierung von NBFI sei der Schlüssel zu einer besseren Bewältigung ihrer strukturellen Schwachstellen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2021 07:00 ET (12:00 GMT)