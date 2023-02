BIZ: Eigenkapitalanforderungen können auch jetzt noch erhöht werden

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Höhere Eigenkapitalanforderungen an Banken verbessern die Finanzstabilität auch dann, wenn sie in eine Phase steigender Leitzinsen fallen. Das ist die Aussage eines Forschungspapiers, das die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) jetzt veröffentlicht hat. Die Autoren, unter ihnen BIZ-Chefvolkswirt Claudio Borio, kommen zu dem Ergebnis, dass Zinserhöhungen die Wahrscheinlichkeit von finanziellem Stress erhöhen, wenn sie in ein Umfeld hoher Verschuldung und stark steigender Inflationsraten fallen. Dagegen seien "aufsichtsrechtliche Maßnahmen" - vor allem höhere Eigenkapitalanforderungen an Banken - geeignet, solchem Stress entgegenzuwirken.

Das gelte unabhängig davon, ob sie vor Beginn der Zinserhöhungen oder während der Zinserhöhungen umgesetzt würden. Das bedeutet laut BIZ auch, dass sich die Geldpolitik besser auf die Inflationsbekämpfung konzentrieren kann, wenn Aufsichtsbehörden die Banken stärker an die Kandare nehmen.

Diese Erkenntnis ist für die aktuelle Situation in Europa durchaus relevant. So hat der deutsche Ausschuss für Finanzstabilität erst relativ spät beschlossen, dass die Banken - vor allem für Hypothekenkredite - ab diesem Jahr mehr Eigenkapital vorhalten müssen. In der Bankenindustrie wird das unter Verweis auf die sich eintrübende Konjunktur kritisiert.

