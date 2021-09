BIZ: Ursache sinkender US-Langfristzinsen unklar

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hat keine Erklärung für den Rückgang der langfristigen US-Renditen. "Nach Dekadenrekorden bei der Inflation sind die marktbasierten Erwartungen für die US-Leitzinsen gestiegen, während die Zinsen am langen Ende etwas überraschend gesunken sind", schreibt die BIZ in ihrem Quartalsbericht und fügt hinzu: "Woran das liegt, ist derzeit noch unklar." Auch in anderen Volkswirtschaften sei es so zu einer Verflachung der Zinsstrukturkurve gekommen.

Mögliche Erklärungen könnten laut BIZ die Staatsanleihekäufe der Zentralbanken und bestimmter Nicht-US-Investoren, die Auflösung fremdfinanzierter Investments sowie wahrgenommene Risiken im Hinblick auf den Wachstumsausblick sein.

Den Schwellenländern attestiert die BIZ eine schwierige Situation, was neben den Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie zwei Hauptgründe habe. Sie schreibt: "Erstens überdeckt die Erwartung steigender US-Zinsen den positiven Effekt, den sinkende US-Langfristrenditen normalerweise für die Mittelzuflüsse haben. Zweitens sind die Investoren besorgt über länderspezifische Entwicklungen wie den sich eintrübenden Wachstumsausblick Chinas... und steigende Inflationsraten in vielen Ländern, vor allem lateinamerikanischen, deren Währung gegenüber dem US-Dollar deutlich abgewertet hat."

Die BIZ verweist darauf, dass die Aktienmärkte in den Industrieländern, vor allem in den USA, weiter gestiegen seien, wohinter höhere Gewinnerwartungen gestanden hätten. Gleichwohl seien die Investoren besorgt über bestimmte Entwicklungen gewesen, zum Beispiel über einen womöglich geringeren fiskalischen US-Stimulus, mögliche Auswirkungen der Pandemie für den Dienstleistungssektor und anhaltende Lieferkettenstörungen in der Industrie.

"Zwar blieb die implizite Volatilität (gemessen am Vix) im Rahmen einer gewissen Spanne, doch ist ein gängiger Marktindikator für Tail-Risiken, der auf den Preisen von Optionen für die Versicherung gegen starke Aktienkursrückgänge basiert (Skew-Index), auf ein Allzeithoch gestiegen", erläutert die BIZ. In den USA lagen die Aktienkurse laut BIZ oberhalb historischer Bewertungen, selbst unter Berücksichtigung des sehr niedrigen Zinsniveaus.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2021 07:00 ET (11:00 GMT)