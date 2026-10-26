Bjorn Borg Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Bjorn Borg Registered hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,47 SEK erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 308,2 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 299,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bjorn Borg Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bjorn Borg Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen