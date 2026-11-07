BKV: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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BKV hat am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0,27 USD gegenüber 0,900 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 93,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 393,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 203,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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