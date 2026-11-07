BKV: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

07.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 93,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 393,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 203,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich auf 0,27 USD gegenüber 0,900 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

BKV hat am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Ausgewählte Hebelprodukte auf BKV

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BKV

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung