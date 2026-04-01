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Heute im FokusDAX knapp unter 24.500-Punkten -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- Allianz, UnitedHealth, AIXTRON, Novo Nordisk, Blackberry, NVIDIA, Amazon, Siemens Energy, Tesla, DroneShield, Rüstungsaktien im Fokus
TAG-Aktie auf 7-Wochen-Hoch. HHLA-Kleinanleger sollen per Abfindung gehen. Ölpreise geben etwas nach. Beiersdorf hält an Prognose fest. Rio Tinto produziert in Q1 mehr Eisenerz und Kupfer. Airbus will Quarkslab übernehmen. Fraport: Passagierziele für 2026 bleiben stabil. AB Foods kündigt Trennung von Primark an. ZEW-Konjunkturerwartungen fallen stärker als erwartet. 3M übertrifft Markterwartungen in Q1.
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