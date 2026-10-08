Black Hawk Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Black Hawk Acquisition A ließ sich am 06.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Black Hawk Acquisition A die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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