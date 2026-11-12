Black Rock Coffee Bar A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Black Rock Coffee Bar A hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,050 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 66,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 51,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Black Rock Coffee Bar A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Black Rock Coffee Bar A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen