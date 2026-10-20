Black Spade Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Black Spade Acquisition A lud am 19.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,62 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,330 USD erwirtschaftet worden.
Black Spade Acquisition A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,15 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 80,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 639,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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