Black Spade Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

20.10.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat Black Spade Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 1,15 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 639,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 80,16 Prozent gesteigert.

Das EPS lag bei -0,02 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Black Spade Acquisition A hat am 19.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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